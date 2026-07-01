Посол России прокомментировал слова главы военной разведки Швеции о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Швеции Сергей Беляев заявил, что идеология противостояния пронизывает все действия шведских властей по отношению к России.
- Шведские власти открыто заявляют, что рассматривают Россию в качестве главной угрозы для себя, а своей основной задачей считают сдерживание (читай - противодействие) нашей стране, заявил Беляев.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Идеология противостояния пронизывает все действия шведских властей по отношению к России, заявил РИА Новости посол РФ в Швеции Сергей Беляев, комментируя высказывание главы военной разведки королевства о кризисе в отношениях с РФ.
"Ничего удивительного для нас в этом заявлении нет. Шведские власти открыто заявляют, что рассматривают Россию в качестве главной угрозы для себя, а своей основной задачей считают сдерживание (читай - противодействие) нашей стране. При этом двусторонние отношения с Россией сведены Стокгольмом до минимума, идеология противостояния пронизывает все действия шведов по отношению к России", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что это сознательный выбор Стокгольма.
Президент РФ Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.
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