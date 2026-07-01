Кравцов сообщил о введении "Духовно-нравственной культуры России" в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения начнет поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России" в школах.
- У пятых классов дисциплина появится в начале 2027-го, у шестых и седьмых — с 2027/28 учебного года.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Минпросвещения начнет поэтапное введение "Духовно-нравственной культуры России" в школах, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"По этому предмету также готовим учебники", — сказал он.
У пятых классов дисциплина появится в начале 2027-го, у шестых и седьмых — с 2027/28 учебного года.
Цель — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях. Дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО.
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30 апреля, 15:08