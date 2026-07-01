Кравцов сообщил о введении "Духовно-нравственной культуры России" в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения начнет поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России" в школах.

У пятых классов дисциплина появится в начале 2027-го, у шестых и седьмых — с 2027/28 учебного года.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Минпросвещения начнет поэтапное введение "Духовно-нравственной культуры России" в школах, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

"По этому предмету также готовим учебники", — сказал он.

У пятых классов дисциплина появится в начале 2027-го, у шестых и седьмых — с 2027/28 учебного года.