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Россияне рассказали, на сколько хватит их сбережений - РИА Новости, 01.07.2026
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06:33 01.07.2026 (обновлено: 07:23 01.07.2026)
Россияне рассказали, на сколько хватит их сбережений

Почти две трети россиян имеют сбережения на три месяца

© Fotolia / tuk69tukСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Fotolia / tuk69tuk
Сбережения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 62% россиян располагают финансовым резервом как минимум на три месяца, а 38% сформировали накопления на срок от полугода и более.
  • За последний год финансовая устойчивость россиян укрепилась: все больше граждан формируют накопления для защиты от непредвиденных жизненных обстоятельств.
  • Идеальным объемом финансового резерва большинство участников исследования (52%) считают сумму, способную покрывать расходы семьи в течение шести-двенадцати месяцев.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти две трети россиян располагают сбережениями, которых им хватит как минимум на три месяца, а порядка 40% уже сформировали накопления на срок от полугода и более, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Около 62% россиян располагают финансовым резервом как минимум на три месяца, а 38% уже сформировали накопления на срок от полугода и более", - выяснили аналитики.
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При этом годом ранее доля россиян, чьи накопления позволяли прожить без постоянного дохода шесть месяцев и дольше, составляла 30%.
Аналитики опросили около 3 тысяч респондентов и выяснили, что за последний год финансовая устойчивость россиян заметно укрепилась - все больше граждан формируют накопления не для крупных покупок, а для защиты от непредвиденных жизненных обстоятельств.
Идеальным объемом финансового резерва большинство участников исследования считают сумму, способную покрывать расходы семьи в течение шести-двенадцати месяцев - такой вариант выбрали 52%.
"Еще 28% считают достаточным запас на три-шесть месяцев, а 20% хотели бы иметь накопления более чем на год вперед", - выяснили аналитики.
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