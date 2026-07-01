Реставрация памятников: как в Петербурге восстанавливают объекты

К 2030 году в Санкт-Петербурге отреставрируют 255 фасадов жилых домов-памятников. Правительство города уже завершило работы на 40 объектах. Помимо этого, на главной магистрали, на Невском проспекте, в ближайшие два года приведут в порядок 94 исторических здания. Каждый год 1 июля отмечается День реставратора – именно тогда, с 1945 года, специалисты начали восстановление памятников, разрушенных в годы Великой отечественной войны. Больше о том, какая работа была поделана и что еще предстоит отреставрировать – в материале РИА Новости.

Приоритет развития

Петербург первым в России учредил правительственную награду для реставраторов. До 2022 года вручался почетный знак правительства Северной столицы "Почетный реставратор Санкт-Петербурга". С 2023 года лучшим мастерам присваивается почетное звание "Заслуженный реставратор Санкт-Петербурга". Ежегодно его могут получить не более 10 специалистов.

В 2026 году отмечается 20-летие Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Это одно из ведущих профессиональных объединений страны, которое сохраняет традиции ленинградской школы реставрации и участвует в проектах по сохранению культурного наследия.

"Сохранение исторического наследия — один из десяти приоритетов развития нашего города. Мы проводим комплексную реставрацию достопримечательностей и исторических зданий, поддерживаем лучшую в мире ленинградскую-петербургскую школу художников-реставраторов", — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Подготовка к 250-летию дворцово-паркового ансамбля

© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Павловский дворцово-парковый ансамбль © Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Павловский дворцово-парковый ансамбль

Во времена войны многие архитектурно значимые объекты Павловска были разрушены или серьезно повреждены. При участии КГИОП ведется работа по воссозданию утраченного. Так, в 2027 году дворцово-парковый ансамбль Павловска отметит юбилей.

"Один из самых известных петербургских пригородов через два года отметит 250-летие. К этому событию готовится весь Петербург. Прежде всего, наше внимание приковано к реставрации объектов культурного наследия. В Павловске творили выдающиеся зодчие. Многие их шедевры были разрушены или серьезно повреждены во время войны. При активном участии КГИОП в последние годы ведется большая работа по воссозданию утраченного", — подчеркнул Беглов.

Например, "Храм Дружбы", построенный Чарльзом Камероном в 1780-1782 годах. Его открыли для посетителей 1 мая 2026 года. Были восстановлены историческая система вентиляции и дренажа, отремонтированы фасады и интерьеры, нормализован температурно-влажностный режим.

Также "Старое Шале" — одна из самых ранних парковых "затей" Павловска, где дети императорской семьи постигали азы садоводства. Павильон был полностью разрушен в Великую Отечественную войну и воссоздан по архивным чертежам и обмерам. Музей-заповедник разместит здесь Детскую практическую школу садоводства и огородничества.

Кроме того, отреставрирован павильон "Три грации".

Реставрация в Павловске

В текущее время выполнен ремонт фасадов Богадельни Куракиных — сейчас здесь работает Дом детского творчества. Согласован проект реставрации Чугунных (Николаевских) ворот на Садовой улице. Продолжается восстановление Большого Павловского дворца, Елизаветина (Краснодолинного) павильона и амфитеатра со статуей Флоры.

Также на территории Павловска располагается 52 водных объекта, из них 28 — в границах музея-заповедника. Первый этап ремонта Павловского водовода, питающего пруды парка, завершат до конца 2026, второй — в 2027 году.

Во всех районах проходят выставки, квесты и лекции. Также готовится аудиогид по Павловску с переводом на английский язык.

Губернатор добавил, что для Петербурга 250-летие Павловска — событие исключительной важности. Это точка отсчета нового этапа развития музея-заповедника и самого города.

Дом И. И. Дернова — "Башня" Вячеслава Иванова

На данный момент продолжается реставрация фасадов памятников регионального значения. Например, мастера КГИОП восполняют лепной декор на лицевых фасадах "башни" Вячеслава Иванова в доме И.И. Дернова в Санкт-Петербурге, реставрируют поврежденные барельефы драконов, восстанавливают поврежденные купола с люкарнами в стиле барокко, а также проводят другие работы.

© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Дом Дернова © Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Дом Дернова

Здание было построено в 1903–1904 годах в стиле эклектики по проекту инженера Михаила Кондратьева. Известность дому принес поэт-символист Вячеслав Иванов, снимавший с 1905 года квартиру № 24 на шестом этаже под куполом и назвавший жилье "Башней".

Губернатор Санкт-Петербурга добавил, что реализуется программа по сохранению жилых домов-памятников. Из 255 объектов программы уже полностью отреставрировали 40. Дом Дернова — один из самых сложных объектов программы. Многие элементы находятся в аварийном состоянии. Реставраторы возвращают зданию исторический облик на основании архивных материалов.

Лестница у квартиры Анны Ахматовой

В день рождения поэтессы Анны Ахматовой, 23 июня, для посетителей открылась в Санкт-Петербурге отреставрированная историческая лестница в Фонтанном Доме. Она ведет на третий этаж к квартире №44, где поэтесса жила с середины 1920-х до 1952 года.

Музей Ахматовой был открыт 24 июня 1989 года, а историческая лестница вошла в экскурсионный маршрут в 1992 году. Воссоздание ее первоначального облика началось в прошлом году, общая стоимость работ – порядка 19 миллионов рублей.

"Предмет особой заботы — места памяти, связанные с великими людьми. Анна Ахматова стала символом Северной столицы, олицетворением несломленного духа петербуржцев и ленинградцев. Каждый восстановленный объект, связанный с ее именем, позволяет нам еще раз взглянуть на родной город глазами поэта", — дополнил Беглов.

Петербургские мастера восстановили ступени и подоконники из путиловского известняка, расчистили деревянные элементы окон, ведущих в сад, сохранили подлинное кованое перильное ограждение конца XIX века, поручни из ясеня и многое другое.

Церковь иконы Божией Матери "Милующая"

Данный объект считается объектом культурного наследия федерального значения, и 22 июня этого года КГИОП выдал разрешение на реставрацию монументальной живописи, приспособление для современного использования в части устройства монументальной живописи, а также на благоустройство территории.

© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Церковь иконы Божией Матери "Милующая" © Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Церковь иконы Божией Матери "Милующая"

Храм построен в 1894 году в Галерной гавани Санкт-Петербурга по заказу Морского ведомства, проект исполнял архитектор Василий Косяков. В 1932 году церковь закрыли, здание передали учебному отряду подводного плавания, а в 2012 году храм был возвращен Русской православной церкви (РПЦ).

На сегодняшний день в храме реставрируют убранства, воссоздают путиловский камень на лестницах, заканчивают золочение фонов росписей сюжетов "Успение Богоматери" и "Преображение Господне".

Глава города поручил сохранять высокие темпы и при необходимости увеличивать число рабочих.

Дом актера на Невском проспекте

Ведется реставрация фасадов здания культурного наследия федерального значения и на Невском проспекте. Например, в Доме актера, который был построен в 1822 году архитектором Михаилом Овсянниковым.

Специалисты восстановят в здании исторический облик центрального шестиколонного портика и восполнят утраченные элементы богатого декора, двустворчатые деревянные ворота отреставрируют в соответствии с архивной фотографией начала XX века.

© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Дом актера на Невском проспекте © Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Дом актера на Невском проспекте

"Фасады Невского проспекта – это лицо Петербурга. Зачастую именно они встречают гостей нашего города, по ним туристы составляют первое впечатление от Северной столицы. Дома на главной петербургской магистрали – еще и свидетели истории. Они помнят выдающихся представителей отечественной культуры и искусства, государственных деятелей", – отметил Беглов.

Он добавил, что необходимо сберечь в первозданном виде Невский проспект – это долг перед ушедшими и грядущими поколениями. Соответствующая городская программа охватывает 22 здания, 18 из которых – объекты культурного наследия.

Городские программы реставрации

Ремонт фасадов ведется в городе по программе, которую инициировал губернатор. Все это решает задачи нацпроектов "Культура", "Туризм", а также "Жилье и городская среда".

Невский проспект является "визитной" карточкой города, в его программу включено 94 объекта культурного наследия, из них 91 – многоквартирный дом-памятник.

Например, в Доме Чаплина, который был построен в 1804-1806 годах по проекту архитектора Викентием Беретти, заканчивается восстановление маскаронов львов на фасаде по городской программе капитального ремонта фасадов и кровель Невского проспекта.

"Львы на сотнях петербургских домов хранят наш город, его уникальность и неповторимость. Масштабные программы ремонта и реставрации помогают нам сберечь эту важнейшую черту архитектурного облика Петербурга", — подчеркнул Александр Беглов.