В МИД Армении заявили о заинтересованности в диалоге с Россией

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно