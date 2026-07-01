В МИД Армении заявили о заинтересованности в диалоге с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ереван заинтересован в диалоге с Москвой, заявил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армении нужно как можно скорее ответить на вопрос о своем стратегическом выборе в отношении ЕАЭС и ЕС.
ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Ереван заинтересован в диалоге с Москвой, заявил журналистам замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.
"Мы заинтересованы в диалоге с Россией, продолжении отношений и в ближайшее время будут контакты", - сказал Сафарян.
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