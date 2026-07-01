От компьютерных программ до медовухи: какие ГОСТы заработают в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ С 30 июля вступает в силу ГОСТ на качество программного обеспечения, который содержит требования к скорости обработки данных программами, их адаптируемости и другим характеристикам.

В июле вступают в силу ГОСТы на «начинку» сигарет, водные аттракционы, уборку, медовуху, проверку устойчивости автомобилей и на тетради.

ГОСТ на тетради обновился: теперь минимальное количество страниц в общей тетради — от 30 листов.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Росстандарт принял ряд ГОСТов, которые вступают в силу с июля, они охватывают услуги и товары в различных сферах: от компьютерных программ до медовухи, выяснило РИА Новости.

Так, с 30 июля вступает в силу ГОСТ на качество программного обеспечения. Он предназначен для заказчиков, поставщиков и всех тех, кто разрабатывает и сопровождает программные средства и автоматизированные системы. ГОСТ содержит требования к скорости обработки данных программами, их адаптируемости и другим характеристикам.

В июле вступает в силу ГОСТ на "начинку" сигарет - волокно, которое используется в табачных изделиях. Так, для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 миллиметра, а уже для курительного - меньше этого значения.

Заработает в текущем месяце и ГОСТ на водные аттракционы. Он подробно описывает обязанности обслуживающего персонала. Например, инструктор должен оказать помощь нуждающемуся в течение 10 секунд с момента происшествия или поступления сигнала о помощи.

Помимо этого, в июле вступает в силу ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку. Например, швабру нужно предварительно обработать химикатами.

Также заработает ГОСТ на медовуху. Теперь, помимо хлебопекарных прессованных и сушеных дрожжей, пивоваренных и винных, можно использовать дрожжи для медовухи и спиртовые по нормативным документам.

Кроме того, в текущем месяце заработает ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей. Он устанавливает методы испытаний для легковых, грузовых автомобилей и прицепов, с помощью которых проверяется их устойчивость.