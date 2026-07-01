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От компьютерных программ до медовухи: какие ГОСТы заработают в июле - РИА Новости, 01.07.2026
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08:27 01.07.2026
От компьютерных программ до медовухи: какие ГОСТы заработают в июле

С июля вступят в силу ГОСТы на качество ПО и медовуху

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 30 июля вступает в силу ГОСТ на качество программного обеспечения, который содержит требования к скорости обработки данных программами, их адаптируемости и другим характеристикам.
  • В июле вступают в силу ГОСТы на «начинку» сигарет, водные аттракционы, уборку, медовуху, проверку устойчивости автомобилей и на тетради.
  • ГОСТ на тетради обновился: теперь минимальное количество страниц в общей тетради — от 30 листов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Росстандарт принял ряд ГОСТов, которые вступают в силу с июля, они охватывают услуги и товары в различных сферах: от компьютерных программ до медовухи, выяснило РИА Новости.
Так, с 30 июля вступает в силу ГОСТ на качество программного обеспечения. Он предназначен для заказчиков, поставщиков и всех тех, кто разрабатывает и сопровождает программные средства и автоматизированные системы. ГОСТ содержит требования к скорости обработки данных программами, их адаптируемости и другим характеристикам.
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В июле вступает в силу ГОСТ на "начинку" сигарет - волокно, которое используется в табачных изделиях. Так, для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 миллиметра, а уже для курительного - меньше этого значения.
Заработает в текущем месяце и ГОСТ на водные аттракционы. Он подробно описывает обязанности обслуживающего персонала. Например, инструктор должен оказать помощь нуждающемуся в течение 10 секунд с момента происшествия или поступления сигнала о помощи.
Помимо этого, в июле вступает в силу ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку. Например, швабру нужно предварительно обработать химикатами.
Также заработает ГОСТ на медовуху. Теперь, помимо хлебопекарных прессованных и сушеных дрожжей, пивоваренных и винных, можно использовать дрожжи для медовухи и спиртовые по нормативным документам.
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Кроме того, в текущем месяце заработает ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей. Он устанавливает методы испытаний для легковых, грузовых автомобилей и прицепов, с помощью которых проверяется их устойчивость.
Вступает в силу обновленный ГОСТ на тетради. Если раньше минимальное количество страниц в общей тетради составляло 48 листов, то теперь пороговый объем - от 30 листов.
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