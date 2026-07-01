Краткий пересказ от РИА ИИ В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

Более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году, лидерами стали представители Германии и Франции, на четвертом месте — итальянцы (ровно 100 выданных виз).

Алессио Кавачечи из Италии рассказал, что получил визу по этой программе за месяц и переехал в Россию в конце 2024 года.

РИМ, 1 июл – РИА Новости. Переехавший в Россию итальянец Алессио Кавачечи рассказал РИА Новости, что оформление визы по программе защиты традиционных ценностей не вызвало у него серьезных трудностей, а сотрудники госорганов оказывали необходимую помощь.

В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме. По данным консульского департамента МИД РФ, более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году, лидерами стали представители Германии и Франции. На четвертом месте расположились итальянцы – ровно 100 выданных виз в 2025 году.

"Получить визу было несложно, в подмосковных службах отнеслись с пониманием и готовностью помочь", - сказал Кавачечи.

Собеседник агентства отметил, что подал заявление на визу в октябре 2024 года и получил ее всего за месяц. На рубеже ноября и декабря того же года Кавачечи смог переехать в Россию.