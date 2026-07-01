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Итальянец оценил удобство оформления документов для переезда в Россию - РИА Новости, 01.07.2026
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02:32 01.07.2026 (обновлено: 02:51 01.07.2026)
Итальянец оценил удобство оформления документов для переезда в Россию

Итальянец Кавачечи: получить визу по программе традиционных ценностей было легко

© ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИАлессио Кавачечи
Алессио Кавачечи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Алессио Кавачечи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности.
  • Более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году, лидерами стали представители Германии и Франции, на четвертом месте — итальянцы (ровно 100 выданных виз).
  • Алессио Кавачечи из Италии рассказал, что получил визу по этой программе за месяц и переехал в Россию в конце 2024 года.
РИМ, 1 июл – РИА Новости. Переехавший в Россию итальянец Алессио Кавачечи рассказал РИА Новости, что оформление визы по программе защиты традиционных ценностей не вызвало у него серьезных трудностей, а сотрудники госорганов оказывали необходимую помощь.
В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме. По данным консульского департамента МИД РФ, более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году, лидерами стали представители Германии и Франции. На четвертом месте расположились итальянцы – ровно 100 выданных виз в 2025 году.
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"Получить визу было несложно, в подмосковных службах отнеслись с пониманием и готовностью помочь", - сказал Кавачечи.
Собеседник агентства отметил, что подал заявление на визу в октябре 2024 года и получил ее всего за месяц. На рубеже ноября и декабря того же года Кавачечи смог переехать в Россию.
"Виза действует три месяца, в течение которых вы подаете заявку на получение разрешения на временное проживание. Если срок действия визы истекает, вы продлеваете ее на месте до момента, необходимого для получения РВП", - пояснил итальянец, переехавший из Рима в Химки.
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