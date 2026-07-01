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Россельхознадзор нашел нарушения в кафе в Камышине, где отравились люди - РИА Новости, 01.07.2026
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19:08 01.07.2026
Россельхознадзор нашел нарушения в кафе в Камышине, где отравились люди

Россельхознадзор выявил нарушения в кафе в Камышине, где отравились посетители

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В кафе "Евроазия" в Камышине выявили массовое пищевое отравление, у восьми пострадавших диагностировали сальмонеллез.
  • Россельхознадзор обнаружил нарушения сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию в кафе.
  • Владельцу кафе объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Россельхознадзор нашел нарушения в кафе "Евроазия" в Камышине, где массово отравились посетители, сообщили в региональном управлении ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
СУСК России по Волгоградской области 16 июня заявляло, что после посещения кафе "Евроазия" в Камышине к врачам начали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления, у восьми из них выявлен сальмонеллез. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что число пострадавших достигло 30 человек. Возбуждено уголовное дело, владельца задержали.
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Специалисты управления Россельхознадзора провели выездную проверку в кафе и проанализировали данные, внесенные в системы ветеринарного контроля, определив производителей и поставщиков продукции животного происхождения, которая могла повлечь заражение сальмонеллезом. Также выявлены нарушения сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов на потенциально опасную продукцию.
“Установлены факты несоблюдения предпринимателем сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). В частности, выявлено 6 эВСД, которые были погашены позже необходимого срока, и 1 эВСД, не погашенный в установленный законодательством срок”, - говорится в сообщении ведомства на сайте.
В управлении Россельхознадзора пояснили, что владельцу кафе объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложили принять меры по их соблюдению.
Как ранее в июне выяснили РИА Новости, ознакомившись с Единым реестром проверок, владелец кафе "Евроазия" в Камышине, где массово отравились посетители, неоднократно получал предостережения от проверяющих органов.
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КамышинАстраханская областьРеспублика КалмыкияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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