Роскомнадзор предупредил о мошенниках, рассылающих письма от лица ведомства

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники от лица Роскомнадзора рассылают компаниям письма с поддельного адреса petition@rkn-ck.ru.

В письмах содержится ложная информация о нарушениях закона о персональных данных и угрозе административной ответственности.

В ведомстве пояснили, что все настоящие письма от Роскомнадзора должны содержать электронную подпись в формате .sig, которую можно проверить на портале «Госуслуги».

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники от лица Роскомнадзора рассылают компаниям письма с поддельного адреса petition@rkn-ck.ru якобы о нарушении закона о персональных данных, за которое грозит административная ответственность, заявили в ведомстве.

« "В территориальное управление Роскомнадзора по Сибирскому Федеральному округу поступают обращения организаций о фейковой рассылке якобы от имени Роскомнадзора. Письма приходят с поддельного адреса petition@rkn-ck.ru и содержат ложную информацию: якобы проводится "автоматический анализ" сайтов, выявлены нарушения закона о персональных данных и грозит административная ответственность", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к письмам приложен QR код - для получения документов о результатах проверки.

В ведомстве обратили внимание, что в письмах неверно указаны название, адрес и телефон территориального управления, а указанное контактное лицо – не сотрудник Роскомнадзора.