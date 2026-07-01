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Роскомнадзор предупредил о мошенниках, рассылающих письма от лица ведомства - РИА Новости, 01.07.2026
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14:25 01.07.2026

Роскомнадзор предупредил о мошенниках, рассылающих письма от лица ведомства

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники от лица Роскомнадзора рассылают компаниям письма с поддельного адреса petition@rkn-ck.ru.
  • В письмах содержится ложная информация о нарушениях закона о персональных данных и угрозе административной ответственности.
  • В ведомстве пояснили, что все настоящие письма от Роскомнадзора должны содержать электронную подпись в формате .sig, которую можно проверить на портале «Госуслуги».
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники от лица Роскомнадзора рассылают компаниям письма с поддельного адреса petition@rkn-ck.ru якобы о нарушении закона о персональных данных, за которое грозит административная ответственность, заявили в ведомстве.
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"В территориальное управление Роскомнадзора по Сибирскому Федеральному округу поступают обращения организаций о фейковой рассылке якобы от имени Роскомнадзора. Письма приходят с поддельного адреса petition@rkn-ck.ru и содержат ложную информацию: якобы проводится "автоматический анализ" сайтов, выявлены нарушения закона о персональных данных и грозит административная ответственность", - говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что к письмам приложен QR код - для получения документов о результатах проверки.
В ведомстве обратили внимание, что в письмах неверно указаны название, адрес и телефон территориального управления, а указанное контактное лицо – не сотрудник Роскомнадзора.
"Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале "Госуслуги", - пояснили там.
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