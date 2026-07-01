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Роднина прокомментировала включение Валиевой и Трусовой в сборную Москвы - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Фигурное катание
 
17:22 01.07.2026
Роднина прокомментировала включение Валиевой и Трусовой в сборную Москвы

Роднина о Валиевой и Трусовой в сборной Москвы: решение принимает федерация

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИрина Роднина
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ирина Роднина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камилу Валиеву и Александру Трусову включили в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27.
  • Ирина Роднина заявила, что решение принимается федерацией.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя включение фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27, заявила РИА Новости, что решение принимает федерация.
Ранее Валиева и Трусова вошли в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27.
"Это решение принимает федерация, у которой есть тренерский совет и есть президиум. Что касается их настроя по возвращению, чего мне верить в это? Давайте подождем", - сказала Роднина.
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