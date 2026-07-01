Роднина прокомментировала включение Валиевой и Трусовой в сборную Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Камилу Валиеву и Александру Трусову включили в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27.
- Ирина Роднина заявила, что решение принимается федерацией.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя включение фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27, заявила РИА Новости, что решение принимает федерация.
"Это решение принимает федерация, у которой есть тренерский совет и есть президиум. Что касается их настроя по возвращению, чего мне верить в это? Давайте подождем", - сказала Роднина.