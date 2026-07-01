Из подтопленных районов Свердловской области эвакуировали более 150 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели эвакуировали 155 человек, в том числе шесть детей, из подтопленных районов в Свердловской области.
- В пунктах временного размещения остаются девять человек, остальные жители разместились у родственников и знакомых.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 150 человек из подтопленных районов в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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"Эвакуировано 155 человек, в том числе шесть детей. В пунктах временного размещения остаются девять человек, остальные жители разместились у родственников и знакомых", – говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели оказывают людям адресную помощь, проводят подворовые обходы, организован подвоз питьевой воды.
В Нижнесергинском муниципальном округе продолжается работа по расчистке русла реки, в Екатеринбурге при помощи мотопомп производится откачка воды, в Среднеуральске также идет откачка воды, добавили в главке.