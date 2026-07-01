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"Ак Барс" увеличивает выпуск гражданской продукции, заявил глава корпорации - РИА Новости, 01.07.2026
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03:45 01.07.2026
"Ак Барс" увеличивает выпуск гражданской продукции, заявил глава корпорации

Мистахов: доля гражданской продукции "Ак Барса" растет на 5-7% в год

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов
Генеральный директор судостроительной корпорации Ак Барс Ренат Мистахов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля гражданской продукции судостроительной корпорации "Ак Барс" каждый год увеличивается на 5–7%, сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.
  • Он подчеркнул, что эта продукция касается не только судостроения, но и других отраслей промышленности и даже сельского хозяйства.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Доля гражданской продукции судостроительной корпорации "Ак Барс" каждый год увеличивается на 5-7%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю выпускаемой продукции гражданского назначения для предприятий ОПК до 50% к 2030 году.
"Мы максимально выполняем указание верховного главнокомандующего: увеличиваем долю гражданской продукции внутри корпорации ежегодно на 5-7 процентов. Это очень хороший темп", - сказал Мистахов.
При этом он подчеркнул, что эта продукция касается не только судостроения, но и других отраслей промышленности и даже сельского хозяйства.
Судостроительная корпорация "Ак Барс" является одним из крупнейших российских судостроительных холдингов, объединяет судостроительные и судоремонтные заводы в разных регионах страны. Предприятия корпорации строят как военные корабли, так и гражданские суда различного назначения.
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