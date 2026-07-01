"Ак Барс" увеличивает выпуск гражданской продукции, заявил глава корпорации

Краткий пересказ от РИА ИИ Доля гражданской продукции судостроительной корпорации "Ак Барс" каждый год увеличивается на 5–7%, сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

Он подчеркнул, что эта продукция касается не только судостроения, но и других отраслей промышленности и даже сельского хозяйства.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Доля гражданской продукции судостроительной корпорации "Ак Барс" каждый год увеличивается на 5-7%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю выпускаемой продукции гражданского назначения для предприятий ОПК до 50% к 2030 году.

"Мы максимально выполняем указание верховного главнокомандующего: увеличиваем долю гражданской продукции внутри корпорации ежегодно на 5-7 процентов. Это очень хороший темп", - сказал Мистахов.

При этом он подчеркнул, что эта продукция касается не только судостроения, но и других отраслей промышленности и даже сельского хозяйства.