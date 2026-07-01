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Прокуратура выясняет причины обрушения перекрытий в доме в Петербурге - РИА Новости, 01.07.2026
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23:05 01.07.2026
Прокуратура выясняет причины обрушения перекрытий в доме в Петербурге

Прокуратура устанавливает причины обрушения перекрытий в доме в Петербурге

© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга устанавливает причины обрушения перекрытий на первом этаже в доме на Сытнинской улице.
  • По предварительным данным, в помещении аптеки произошло обрушение пола, пострадавших нет, жильцов эвакуировали на период обследования здания.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины обрушения перекрытий в доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура.
"Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины обрушения перекрытий на первом этажа в доме на Сытнинской улице… В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соблюдение прав эвакуированных жильцов находится на контроле прокуратуры.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, в помещении аптеки произошло обрушение пола, пострадавших нет. Жильцов эвакуировали на период обследования здания.
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