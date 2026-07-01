Прокуратура выясняет причины обрушения перекрытий в доме в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга устанавливает причины обрушения перекрытий на первом этаже в доме на Сытнинской улице.
- По предварительным данным, в помещении аптеки произошло обрушение пола, пострадавших нет, жильцов эвакуировали на период обследования здания.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины обрушения перекрытий в доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура.
"Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины обрушения перекрытий на первом этажа в доме на Сытнинской улице… В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соблюдение прав эвакуированных жильцов находится на контроле прокуратуры.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, в помещении аптеки произошло обрушение пола, пострадавших нет. Жильцов эвакуировали на период обследования здания.