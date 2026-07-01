Прокуратура выясняет причины обрушения перекрытий в доме в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура устанавливает причины обрушения перекрытий в доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура.

Отмечается, что соблюдение прав эвакуированных жильцов находится на контроле прокуратуры.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, в помещении аптеки произошло обрушение пола, пострадавших нет. Жильцов эвакуировали на период обследования здания.