В России растет спрос на ЗОЖ-продукты

"В крупных городах и онлайн-канале растет спрос на безлактозное молоко и растительные альтернативы. Продажи творога, йогуртов и сметаны растут на фоне устойчивого тренда на здоровое питание: спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос на 15-30%, и эти высокобелковые молочные продукты органично вписываются в эту логику", - сказал он.