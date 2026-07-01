В России растет спрос на ЗОЖ-продукты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спрос на продукцию для здорового образа жизни в крупных торговых сетях вырос на 15–30%.
- В крупных городах и онлайн-канале растет спрос на безлактозное молоко и растительные альтернативы.
- Спрос на молоко как базовый продукт остается стабильным, но внутри категории заметно перераспределение: часть покупателей переходит со стерилизованного молока на ультрапастеризованное.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне стали чаще покупать продукты для здорового образа жизни - спрос на соответствующую продукцию в крупных торговых сетях вырос на 15-30%, заявил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"В крупных городах и онлайн-канале растет спрос на безлактозное молоко и растительные альтернативы. Продажи творога, йогуртов и сметаны растут на фоне устойчивого тренда на здоровое питание: спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос на 15-30%, и эти высокобелковые молочные продукты органично вписываются в эту логику", - сказал он.
Богданов объяснил, что спрос на молоко как базовый продукт повседневного потребления остается стабильным, но внутри категории заметно перераспределение. Например, часть покупателей переходит со стерилизованного молока на ультрапастеризованное - его активно берут для кофе, в том числе для домашних кофемашин.