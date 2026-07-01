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Доля российских соусов и приправ в магазинах достигла почти ста процентов - РИА Новости, 01.07.2026
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01:40 01.07.2026 (обновлено: 02:13 01.07.2026)
Доля российских соусов и приправ в магазинах достигла почти ста процентов

Российские производители соусов занимают от 89% до 98% российского рынка

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРазличные приправы на прилавке
Различные приправы на прилавке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Различные приправы на прилавке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские производители занимают от 89% до 98% отечественного рынка соусов, приправ, сухих супов и уксусов.
  • С 2025 года требования системы «Честный знак» распространены на соусы, специи, приправы, пряности, уксусы, сухие супы и сухие бульоны.
  • С момента запуска обязательной маркировки число уникальных карточек товаров сегмента в системе «Честный знак» выросло более чем в 1,5 раза — с 25 до 40 тысяч.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские производители соусов, приправ, сухих супов и уксусов занимают от 89% до 98% отечественного рынка, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
Там напомнили, что 1 июля исполняется год с момента запуска обязательной маркировки для второй волны бакалейной продукции. С 2025 года требования системы "Честный знак" распространены на соусы, специи, приправы, пряности, уксусы, сухие супы и сухие бульоны.
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"Аналитики системы маркировки изучили тренды по вводу продукции в оборот в этом сегменте с июля 2025-го по конец июня 2026-го. Оказалось, что российские производители уверенно занимают позицию лидеров рынка в каждой из групп: их доля в общем объеме ввода продукции в оборот составляет около 97% в категории соусов, 98% – сухих супов и сухих бульонов, 92% – уксусов и почти 89% – специй, приправ и пряностей", - рассказали в ЦРПТ.
С момента запуска обязательной маркировки число уникальных карточек товаров сегмента в системе "Честный знак" выросло более чем в 1,5 раза - с 25 до 40 тысяч.
В топе соусов по объему ввода в оборот - кетчупы и майонезы. Среди специй лидируют горчицы и хрен. Импорт смог потеснить позиции лишь в одной нише: китайский уксус составил конкуренцию российскому 9-процентному столовому.
С 1 сентября текущего года в бакалее начнется следующий этап - передача данных о розничных продажах. Это позволит прослеживать путь товара до конечного потребителя, пояснили в ЦРПТ.
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