Потенциал Ярославской области представят на выставке "Иннопром" 6-9 июля

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Инвестиционный и промышленный потенциал Ярославской области будет представлен на международной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля, сообщил в соцсетях губернатор региона Михаил Евраев.

"Иннопром" объединяет производителей и специалистов по закупкам со всего мира. Это глобальная платформа для демонстрации передовых технологий, выхода на международные рынки и эффективного процесса построения и развития профессиональных связей между представителями разных компаний.

"Корпорация развития Ярославской области презентует возможности индустриального парка "Новоселки". Пройдут двусторонние встречи с потенциальными партнерами. Отдельное внимание уделим развитию кооперации с предприятиями Республики Беларусь и компаниями из Индонезии, в том числе в сфере энергетического машиностроения и судостроения", — приводит слова Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.

Он добавил, что деловая программа включает участие представителей региона в ключевых отраслевых сессиях, коллегиях Минпромторга России, обмен лучшими практиками для поддержки промышленности. В Ярославской области последовательно укрепляют реальный сектор экономики, создают условия для новых производств и привлекают инвесторов.

Регион будет представлен на коллективном стенде Ассоциации индустриальных парков в павильоне №3. Здесь расскажут об инвестиционных проектах региона, мерах поддержки бизнеса и возможностях для локализации производств на территории региона. Вместе с корпорацией развития области на стенде будет работать резидент ярославского индустриального парка "Новоселки" – компания "Астрон Билдингс", специализирующаяся на проектировании и производстве быстровозводимых зданий из металлоконструкций для промышленного сектора.

В повестке – деловой форум "Промышленный диалог Россия – Индонезия", сессии по роботизации промышленности и развитию химического машиностроения и другое.

Запланированы двусторонние встречи ярославской делегации с представителями АО "Автомобильный завод "Урал"", АО "АвтоВАЗ", научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод", ООО "Интер РАО – Машиностроение", ФГУП "НАМИ", Объединенной металлургической компании, АО "Группа “Синара”" и другими.