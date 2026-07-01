На адвоката Полозова* могут завести дело за нарушение закона об иноагентах

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Москвы направила материалы для возбуждения уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении адвоката Николая Полозова*.

Он был дважды подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иноагента.

С марта адвокат продолжил распространять сообщения и материалы в соцсети без соответствующей плашки.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила материалы для возбуждения уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении адвоката Николая Полозова*, сообщает надзорное ведомство столицы.

« "Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Полозова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".

Отмечается, что результаты их рассмотрения находятся на контроле в надзорном ведомстве столицы.

Прокуратура установила, что адвокат Полозов* был дважды подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иноагента, однако с марта продолжил распространять сообщения и материалы в соцсети без соответствующей плашки.

Минюст РФ внес Полозова* в реестр иноагентов в декабре 2024 года, а в октябре 2025 он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. МВД объявило адвоката в розыск в июле 2025 года.