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Боррель заявил о беспорядке в системе внешней политики ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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10:26 01.07.2026
Боррель заявил о беспорядке в системе внешней политики ЕС, пишут СМИ

Politico: Боррель заявил о беспорядке в системе внешней политики ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пересечение полномочий Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей создало беспорядок во внешней политике ЕС, заявил экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
  • Боррель отметил, что Европейская комиссия представляет только себя, а не ЕС, и выразил недовольство по поводу продолжающихся контактов ЕК и Израиля.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пересечение полномочий ЕК и Европейской службы внешних связей (EEAS) создало настоящий беспорядок во внешней политике ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на экс-главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Боррель заявил, что все большее пересечение полномочий Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей... создало настоящий беспорядок в системе внешней политики Евросоюза", - говорится в публикации.
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Боррель в интервью Politico отметил, что ЕК не говорит от имени ЕС, она представляет только саму себя.
Экс-глава дипломатии ЕС также выразил недовольство по поводу продолжающихся контактов ЕК и Израиля.
Ранее Politico писало, что десять действующих и бывших чиновников и дипломатов ЕС заявили о кризисе в EEAS, поскольку у службы нет четкой миссии, и она не способна конкурировать с Европейской комиссией, обладающей гораздо большими финансовыми ресурсами и политическими возможностями.
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