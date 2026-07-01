Боррель заявил о беспорядке в системе внешней политики ЕС, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пересечение полномочий Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей создало беспорядок во внешней политике ЕС, заявил экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
- Боррель отметил, что Европейская комиссия представляет только себя, а не ЕС, и выразил недовольство по поводу продолжающихся контактов ЕК и Израиля.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пересечение полномочий ЕК и Европейской службы внешних связей (EEAS) создало настоящий беспорядок во внешней политике ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на экс-главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Боррель заявил, что все большее пересечение полномочий Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей... создало настоящий беспорядок в системе внешней политики Евросоюза", - говорится в публикации.
Боррель в интервью Politico отметил, что ЕК не говорит от имени ЕС, она представляет только саму себя.
Экс-глава дипломатии ЕС также выразил недовольство по поводу продолжающихся контактов ЕК и Израиля.
Ранее Politico писало, что десять действующих и бывших чиновников и дипломатов ЕС заявили о кризисе в EEAS, поскольку у службы нет четкой миссии, и она не способна конкурировать с Европейской комиссией, обладающей гораздо большими финансовыми ресурсами и политическими возможностями.