Боррель заявил о беспорядке в системе внешней политики ЕС, пишут СМИ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пересечение полномочий ЕК и Европейской службы внешних связей (EEAS) создало настоящий беспорядок во внешней политике ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на экс-главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Ранее Politico писало, что десять действующих и бывших чиновников и дипломатов ЕС заявили о кризисе в EEAS, поскольку у службы нет четкой миссии, и она не способна конкурировать с Европейской комиссией, обладающей гораздо большими финансовыми ресурсами и политическими возможностями.