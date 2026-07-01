Кинологи подключились к поискам пропавшего в Приморье вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кинологи подключились к пешим и десантным группам в поисках пропавшего вертолета Robinson в Тернейском округе.
- Вертолет Robinson R-44 пропал 21 июня в Тернейском районе, его ежедневно ищут, возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Кинологи подключились к пешим и десантным группам, ищущим пропавший 21 июня Приморье вертолет Robinson, сообщает министерство по делам ГОЧС Приморья.
"В Тернейском округе продолжаются поиски вертолета Robinson R-44... К пешей группе и группе десантирования подключились кинологи", - говорится в сообщении.
Поиск осложнен сложным рельефом местности и неустойчивыми погодными условиями.
Пропавший вертолет ежедневно ищут в Тернейском районе с 21 июня. Экипаж пропавшего R-44 выполнял лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Вертолет принадлежит компании "Гранат".