Медучреждения Подмосковья получили 60 аппаратов УЗИ с начала года

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В подмосковные медучреждения с начала года поступило 60 аппаратов ультразвуковой диагностики (УЗИ), на эту технику направили более 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Медтехника закуплена по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
"Оснащение наших медицинских организаций новым диагностическим оборудованием является одной из основных задач", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что современная медтехника способствует более точной диагностике патологий, а значит специалисты могут назначить наиболее эффективное лечение.
"С начала этого года в медорганизации региона поступило 60 аппаратов УЗИ на сумму более 600 миллионов рублей. До конца года планируем поставить еще 62 единицы", – уточнил Забелин.
Новые аппараты УЗИ уже поступили в Щелковскую, Наро-Фоминскую, Истринскую, Люберецкую, Красногорскую больницы и другие медицинские учреждения.