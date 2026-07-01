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Медучреждения Подмосковья получили 60 аппаратов УЗИ с начала года - РИА Новости, 01.07.2026
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Новости Подмосковья
 
14:40 01.07.2026
Медучреждения Подмосковья получили 60 аппаратов УЗИ с начала года

В 2026 году в медучреждения Подмосковья поступило 60 аппаратов УЗИ

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В подмосковные медучреждения с начала года поступило 60 аппаратов ультразвуковой диагностики (УЗИ), на эту технику направили более 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Медтехника закуплена по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
"Оснащение наших медицинских организаций новым диагностическим оборудованием является одной из основных задач", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что современная медтехника способствует более точной диагностике патологий, а значит специалисты могут назначить наиболее эффективное лечение.
"С начала этого года в медорганизации региона поступило 60 аппаратов УЗИ на сумму более 600 миллионов рублей. До конца года планируем поставить еще 62 единицы", – уточнил Забелин.
Новые аппараты УЗИ уже поступили в Щелковскую, Наро-Фоминскую, Истринскую, Люберецкую, Красногорскую больницы и другие медицинские учреждения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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