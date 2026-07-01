Медучреждения Подмосковья получили 60 аппаратов УЗИ с начала года

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В подмосковные медучреждения с начала года поступило 60 аппаратов ультразвуковой диагностики (УЗИ), на эту технику направили более 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Медтехника закуплена по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

"Оснащение наших медицинских организаций новым диагностическим оборудованием является одной из основных задач", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что современная медтехника способствует более точной диагностике патологий, а значит специалисты могут назначить наиболее эффективное лечение.

"С начала этого года в медорганизации региона поступило 60 аппаратов УЗИ на сумму более 600 миллионов рублей. До конца года планируем поставить еще 62 единицы", – уточнил Забелин.