Более тысячи активистов Подмосковья начали работу в сфере гостеприимства

Четыре звезды на входе в гостиницу. Архивное фото

Четыре звезды на входе в гостиницу

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи активистов студенческих отрядов Подмосковья приступили к работе в сфере гостеприимства, они прошли обучение в школе сервиса и получили свидетельства государственного образца, сообщает пресс-служба информации и молодежной политики региона.

"Ребята трудятся в гостиницах, санаториях, оздоровительных комплексах и ресторанах. Перед выходом на объекты бойцы прошли обучение в рамках школы сервиса и получили свидетельства государственного образца", – приводит пресс-служба слова министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе.

По ее словам, активисты освоили основы сервировки, стандарты обслуживания, профессиональной работы с гостями, изучили специфику гостиничного бизнеса и отработали практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальной работе.

В этом сезоне расширили возможности для несовершеннолетних. На некоторых объектах региона начали работать подростки из трудовых отрядов старше 16 лет. Для них предусмотрели адаптированные вакансии: помощники официантов, работники торгового зала, сотрудники гостиничного сервиса. Все подростки прошли обучение и работают под обязательным контролем наставников.

"Сервисное направление позволяет студентам увидеть индустрию гостеприимства изнутри", – подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

По его словам, уже сегодня ребята работают на крупных объектах, получают практические навыки, учатся взаимодействовать с гостями и работодателями. Многие участники после окончания обучения продолжают карьеру именно в этой сфере.