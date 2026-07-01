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Более тысячи активистов Подмосковья начали работу в сфере гостеприимства - РИА Новости, 01.07.2026
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Новости Подмосковья
 
13:47 01.07.2026
Более тысячи активистов Подмосковья начали работу в сфере гостеприимства

Более 1 тыс студентов Подмосковья приступили к работе в сфере гостеприимства

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧетыре звезды на входе в гостиницу
Четыре звезды на входе в гостиницу - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Четыре звезды на входе в гостиницу. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи активистов студенческих отрядов Подмосковья приступили к работе в сфере гостеприимства, они прошли обучение в школе сервиса и получили свидетельства государственного образца, сообщает пресс-служба информации и молодежной политики региона.
"Ребята трудятся в гостиницах, санаториях, оздоровительных комплексах и ресторанах. Перед выходом на объекты бойцы прошли обучение в рамках школы сервиса и получили свидетельства государственного образца", – приводит пресс-служба слова министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе.
По ее словам, активисты освоили основы сервировки, стандарты обслуживания, профессиональной работы с гостями, изучили специфику гостиничного бизнеса и отработали практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальной работе.
В этом сезоне расширили возможности для несовершеннолетних. На некоторых объектах региона начали работать подростки из трудовых отрядов старше 16 лет. Для них предусмотрели адаптированные вакансии: помощники официантов, работники торгового зала, сотрудники гостиничного сервиса. Все подростки прошли обучение и работают под обязательным контролем наставников.
"Сервисное направление позволяет студентам увидеть индустрию гостеприимства изнутри", – подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.
По его словам, уже сегодня ребята работают на крупных объектах, получают практические навыки, учатся взаимодействовать с гостями и работодателями. Многие участники после окончания обучения продолжают карьеру именно в этой сфере.
Мероприятия проходят в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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