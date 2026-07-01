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В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для ветеранов СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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01:05 01.07.2026
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для ветеранов СВО

В Подмосковье ветеранам боевых действий доступны квотированные рабочие места

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Удостоверения ветерана боевых действий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеранам боевых действий в Подмосковье предоставляются льготы по уплате транспортного налога, выплаты взамен земельного участка, льготный проезд и квотированные рабочие места.
  • Ставки транспортного налога для ветеранов боевых действий из Подмосковья уменьшаются на 50%, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период.
  • Предприятия численностью свыше 100 человек обязаны трудоустраивать ветеранов боевых действий или иных лиц, на которых распространяется квота в количестве 1% от среднесписочной численности работников.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ветеранам боевых действий в Подмосковье доступны льготы по уплате транспортного налога, выплаты взамен земельного участка, льготный проезд и квотированные рабочие места, рассказал РИА Новости председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
"Ставки транспортного налога (для ветеранов боевых действий из Подмосковья - ред.) уменьшаются на 50%, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период", - сказал Брынцалов.
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Кроме того, по словам парламентария, предприятия численностью свыше 100 человек обязаны трудоустраивать ветеранов боевых действий или иных лиц, на которых распространяется квота в количестве 1% от среднесписочной численности работников. Работодателям, у которых численность работников превышает 200 человек, устанавливается квота для приема на работу ветеранов боевых действий на одно рабочее место.
Также ветеранам боевых действий, пользовавшихся правом бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года, и инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших ветеранов боевых действий из Подмосковья полагается бесплатный проезд в общественном транспорте региона и столицы.
Выплату взамен земельного участка в размере 500 тысяч рублей могут получить участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий. А также члены семьи погибшего участника СВО.
"В Московской области проживают свыше 87 тысяч ветеранов боевых действий, они получают различные меры поддержки", – отметил Брынцалов.
В Подмосковье 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий.
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