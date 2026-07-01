Экс-тренер "Факела" Пятибратов возглавил "Текстильщик"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Пятибратов стал главным тренером ивановского "Текстильщика".
- Пятибратов сменит на этом посту Дмитрия Кириченко, при котором "Текстильщик" занял второе место в дивизионе "А" золотой группы Второй лиги и вернулся в Первую лигу.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дмитрий Пятибратов назначен главным тренером ивановского "Текстильщика", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок действия соглашения не раскрывается. В должности Пятибратов сменит Дмитрия Кириченко, руководившего командой с апреля 2024 года. При нем "Текстильщик" в минувшем сезоне занял второе место в дивизионе "А" золотой группы Второй лиги и спустя четыре года вернулся в Первую лигу.
Пятибратову 50 лет. Ранее он возглавлял "Сочи", воронежский "Факел" и "Чайку" из села Песчанокопское.