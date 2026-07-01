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Экс-тренер "Факела" Пятибратов возглавил "Текстильщик" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
15:05 01.07.2026 (обновлено: 15:07 01.07.2026)
Экс-тренер "Факела" Пятибратов возглавил "Текстильщик"

Пятибратов сменил Кириченко на посту главного тренера "Текстильщика"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Пятибратов
Дмитрий Пятибратов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Пятибратов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Пятибратов стал главным тренером ивановского "Текстильщика".
  • Пятибратов сменит на этом посту Дмитрия Кириченко, при котором "Текстильщик" занял второе место в дивизионе "А" золотой группы Второй лиги и вернулся в Первую лигу.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дмитрий Пятибратов назначен главным тренером ивановского "Текстильщика", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок действия соглашения не раскрывается. В должности Пятибратов сменит Дмитрия Кириченко, руководившего командой с апреля 2024 года. При нем "Текстильщик" в минувшем сезоне занял второе место в дивизионе "А" золотой группы Второй лиги и спустя четыре года вернулся в Первую лигу.
Пятибратову 50 лет. Ранее он возглавлял "Сочи", воронежский "Факел" и "Чайку" из села Песчанокопское.
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ФутболСпортДмитрий ПятибратовДмитрий КириченкоТекстильщик (Иваново)СочиФакел
 
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