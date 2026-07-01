Пенсионеров-северян освободили от ежегодного подтверждения места жительства

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля 2026 года пенсионеры на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать свое место жительства для сохранения повышенной фиксированной выплаты к пенсии.

Это правило будет действовать для граждан, получающих пенсию через почту.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсионеры на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях с 1 июля освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать свое фактическое место жительства для сохранения повышенной фиксированной выплаты к пенсии, если они получают ее через почту, сообщил РИА Новости доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

"С 1 июля 2026 года пенсионеры, которые проживают на Крайнем Севере, будут освобождены от обязанности подтверждать свое место жительства и подавать ежегодно заявление и документы для подтверждения адреса фактического проживания", - сказал Карпов.