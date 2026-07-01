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Пенсионеров-северян освободили от ежегодного подтверждения места жительства - РИА Новости, 01.07.2026
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00:36 01.07.2026
Пенсионеров-северян освободили от ежегодного подтверждения места жительства

Пенсионерам на Крайнем Севере больше не надо подтверждать место жительства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года пенсионеры на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать свое место жительства для сохранения повышенной фиксированной выплаты к пенсии.
  • Это правило будет действовать для граждан, получающих пенсию через почту.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсионеры на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях с 1 июля освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать свое фактическое место жительства для сохранения повышенной фиксированной выплаты к пенсии, если они получают ее через почту, сообщил РИА Новости доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.
"С 1 июля 2026 года пенсионеры, которые проживают на Крайнем Севере, будут освобождены от обязанности подтверждать свое место жительства и подавать ежегодно заявление и документы для подтверждения адреса фактического проживания", - сказал Карпов.
Он уточнил, что это правило будет действовать для граждан, получающих повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии с учетом "северных" надбавок, если доставка пенсии осуществляется через отделения почты.
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