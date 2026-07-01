В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена ракетная опасность.
- Временно исполняющий обязанности губернатора призвал жителей оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области. Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал он в канале на платформе "Макс".
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