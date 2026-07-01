Мать обвиняемой в убийстве омского студента работает в депобразования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В убийстве 20-летнего студента Александра Трипутеня обвиняются шестеро человек, основная версия следствия — личные неприязненные отношения.
- Мать одной из фигуранток — девушки из Омска — работает чиновницей в департаменте образования городской администрации.
ОМСК, 1 июл — РИА Новости. Мать омички, обвиняемой в убийстве 20-летнего студента Александра Трипутеня, работает в департаменте образования городской администрации, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
О пропаже студента ОмГУ Александра Трипутеня стало известно 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его связанное тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. В убийстве обвиняются шестеро: одна жительница Омска, остальные приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, основная — личные неприязненные отношения. Все шестеро арестованы.
"Мать Киры Ш., обвиняемой из Омска, работает чиновницей в департаменте образования городской администрации", — рассказал собеседник агентства.
Александра Трипутеня похоронили 30 июня на кладбище в поселке Береговой в Омске.