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Лантратова совместно с КСВО проведет серию приемов россиян в регионах - РИА Новости, 01.07.2026
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17:11 01.07.2026
Лантратова совместно с КСВО проведет серию приемов россиян в регионах

Лантратова совместно с КСВО проведет серию совместных приемов россиян в регионах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова сообщила о запуске серии совместных приемов граждан с Комитетом семей воинов Отечества в каждом регионе России.
  • В День ветеранов боевых действий 1 июля аппарат Лантратовой совместно с КСВО провел прием участников СВО и собрал обращения от бойцов и их близких.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с Комитетом семей воинов Отечества (КСВО) запускает серию совместных приемов граждан в каждом регионе России.
Лантратова рассказала, что в День ветеранов боевых действий, который отмечается в России ежегодно 1 июля, ее аппарат совместно с КСВО провел прием участников СВО, в ходе которого были собраны обращения от бойцов и их близких.
"Сегодня мы с Комитетом семей воинов Отечества договорились о том, что запускаем серию совместных приемов людей в каждом регионе России. Мы вместе принимаем и запускаем такой процесс по всем регионам, чтобы регулярно люди приходили к нам, и мы помогали защищать им свои права", - сказала Лантратова журналистам.
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