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Тренер сообщил, что российские гребцы-слаломисты пропустят ЧМ в Польше - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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12:51 01.07.2026 (обновлено: 17:15 01.07.2026)
Тренер сообщил, что российские гребцы-слаломисты пропустят ЧМ в Польше

Образцеов: российские гребцы-слаломисты пропустят XV в Польше из-за виз

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТренировки спортсменок перед соревнованиями по академической гребле на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Тренировки спортсменок перед соревнованиями по академической гребле на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены пропустят юниорское и молодежное первенство мира по гребному слалому в Польше из-за проблем с получением виз.
  • Визы российским гражданам не выдают в Польше, попытки получить въездные визы через третьи страны не увенчались успехом.
  • Международная федерация каноэ допускает российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Российские спортсмены пропустят юниорское и молодежное первенство мира по гребному слалому в Польше из-за проблем с получением виз, заявил РИА Новости главный тренер сборной Максим Образцов.
Соревнования проходят в Кракове с 30 июня по 5 июля.
"В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам. Мы понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев. Но они не дали нам такие приглашения, документы предполагали только въезд в их страну. Поэтому мы по не зависящим от нас причинам не участвуем в соревнованиях в Польше", - сказал Образцов.
"Ситуация с поляками носит единичный характер, потому что недавно мы спокойно съездили в Германию. С немцами у нас таких проблем не возникло", - добавил собеседник агентства.
Международная федерация каноэ (ICF) допускает российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
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