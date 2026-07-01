Тренер сообщил, что российские гребцы-слаломисты пропустят ЧМ в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены пропустят юниорское и молодежное первенство мира по гребному слалому в Польше из-за проблем с получением виз.
- Визы российским гражданам не выдают в Польше, попытки получить въездные визы через третьи страны не увенчались успехом.
- Международная федерация каноэ допускает российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Российские спортсмены пропустят юниорское и молодежное первенство мира по гребному слалому в Польше из-за проблем с получением виз, заявил РИА Новости главный тренер сборной Максим Образцов.
Соревнования проходят в Кракове с 30 июня по 5 июля.
"В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам. Мы понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев. Но они не дали нам такие приглашения, документы предполагали только въезд в их страну. Поэтому мы по не зависящим от нас причинам не участвуем в соревнованиях в Польше", - сказал Образцов.
"Ситуация с поляками носит единичный характер, потому что недавно мы спокойно съездили в Германию. С немцами у нас таких проблем не возникло", - добавил собеседник агентства.
Международная федерация каноэ (ICF) допускает российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.