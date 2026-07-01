Тренер сообщил, что российские гребцы-слаломисты пропустят ЧМ в Польше

"В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам. Мы понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев. Но они не дали нам такие приглашения, документы предполагали только въезд в их страну. Поэтому мы по не зависящим от нас причинам не участвуем в соревнованиях в Польше", - сказал Образцов.