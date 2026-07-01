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Компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции, заявил Новак - РИА Новости, 01.07.2026
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15:36 01.07.2026 (обновлено: 16:32 01.07.2026)
Компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции, заявил Новак

Новак: нефтяные компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) держат рост цен на бензин на своих АЗС в пределах инфляции, а на независимых АЗС есть разрыв, но он выровняется по мере стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Что касается влияния на цены в результате перебоев, то мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены ... как социально ответственные компании, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровень инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев сейчас есть некоторый разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется вся ситуация в полном объеме", - сказал Новак.
В России фиксируются перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в стране.
Новак в конце июня в дополнение к этому поручил проработать дальнейшие меры поддержки топливного рынка.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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