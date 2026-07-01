Компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) держат рост цен на бензин на своих АЗС в пределах инфляции, а на независимых АЗС есть разрыв, но он выровняется по мере стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В России фиксируются перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в стране.