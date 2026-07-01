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Новак рассчитывает, что инфляция по итогам года останется в рамках прогноза - РИА Новости, 01.07.2026
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15:34 01.07.2026 (обновлено: 15:44 01.07.2026)
Новак рассчитывает, что инфляция по итогам года останется в рамках прогноза

Новак рассчитывает, что инфляция по итогам 2026 года останется в рамках прогноза

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак считает, что инфляция в России по итогам текущего года останется в рамках официального прогноза.
  • Согласно прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в мае, темпы роста цен в стране в 2026 году составят 5,2%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года останется в рамках официального прогноза - 5,2%, считает вице-премьер Александр Новак.
Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в мае, темпы роста цен в стране в 2026 году составят 5,2%.
"Я надеюсь, ... мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны министерством экономического развития. Напомню, что в мае этот прогноз был уточнен", - сказал он, выступая на пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ.
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Вчера, 15:31
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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