Новак рассчитывает, что инфляция по итогам года останется в рамках прогноза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Александр Новак считает, что инфляция в России по итогам текущего года останется в рамках официального прогноза.
- Согласно прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в мае, темпы роста цен в стране в 2026 году составят 5,2%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года останется в рамках официального прогноза - 5,2%, считает вице-премьер Александр Новак.
Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в мае, темпы роста цен в стране в 2026 году составят 5,2%.
"Я надеюсь, ... мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны министерством экономического развития. Напомню, что в мае этот прогноз был уточнен", - сказал он, выступая на пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ.