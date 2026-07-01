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Новак надеется, что ситуация с топливом минимально повлияет на рост цен - РИА Новости, 01.07.2026
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15:31 01.07.2026 (обновлено: 15:50 01.07.2026)

Новак надеется, что ситуация с топливом минимально повлияет на рост цен

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Ситуация с топливом минимально повлияет на рост цен и инфляционные ожидания в России, выразил надежду вице-премьер Александр Новак.
«
"Что касается влияния на цены в результате этих перебоев, мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
"С учетом перебоев, сейчас некоторый есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация", - продолжил Новак.
"Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, и инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен", - сказал он.
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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