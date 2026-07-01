Новак: рост производительности труда должен стать национальной задачей

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"Производительность труда - сегодня эта идея должна стать главной, национальной. Повышение эффективности, конкурентоспособности без повышения производительности труда во всех отраслях, начиная от госсектора, бизнеса - крупного, малого, среднего, бюджетных организаций, никаким образом мы не сможем конкурировать и повышать эффективность своей экономики без повышения производительности труда, внедрения современных технологий и так далее", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.