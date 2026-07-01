Новак: рост производительности труда должен стать национальной задачей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда и отметил важность квалифицированных сотрудников для запуска новых проектов.
- Вице-премьер Александр Новак заявил, что рост производительности труда должен стать национальной задачей России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Рост производительности труда должен стать национальной задачей России, без этого невозможен рост эффективности и конкурентоспособности экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
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"Производительность труда - сегодня эта идея должна стать главной, национальной. Повышение эффективности, конкурентоспособности без повышения производительности труда во всех отраслях, начиная от госсектора, бизнеса - крупного, малого, среднего, бюджетных организаций, никаким образом мы не сможем конкурировать и повышать эффективность своей экономики без повышения производительности труда, внедрения современных технологий и так далее", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне назвал повышение производительности труда значительным резервом для роста экономики РФ.
Во вторник премьер-министр провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда, в ходе которой рассказал, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства.