В США задержали двух забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Нью-Йорка задержала двух неизвестных, которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

Неизвестные забрались на антенну здания 1 июля, у них был плакат с надписью «когда сила любви победит власть силы, в мире наступит мир».

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка сообщила РИА Новости о задержании двух неизвестных, которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене.

"Два человека взяты под стражу", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, двоих неизвестных заметили на антенне здания в полдень 1 июля (19.00 мск). О травмах не сообщалось, уточнили в полиции.