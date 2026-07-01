В США задержали двух забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Нью-Йорка задержала двух неизвестных, которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.
- Неизвестные забрались на антенну здания 1 июля, у них был плакат с надписью «когда сила любви победит власть силы, в мире наступит мир».
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка сообщила РИА Новости о задержании двух неизвестных, которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене.
"Два человека взяты под стражу", - сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, двоих неизвестных заметили на антенне здания в полдень 1 июля (19.00 мск). О травмах не сообщалось, уточнили в полиции.
Высота Эмпайр-стейт-билдинг с учетом шпиля – около 443 метров. На кадрах американских СМИ у неизвестных в маске, забравшихся на шпиль, был заметен плакат "когда сила любви победит власть силы, в мире наступит мир".
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