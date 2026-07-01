Непомнящий рассказал о "Спартаке"

"Пока сложно говорить про игру "Спартака" при новом главном тренере (Хуане Карлосе Карседо). Но то, что они взяли Кубок России, уже здорово. И в конце сезона команда тоже играла скорее хорошо, чем плохо. Но более глубокие выводы можно будет делать уже после проведения полного сезона. Возможно, в команде будут какие-то кадровые перемены. Но если уже есть высокие результаты, это всегда здорово", - сказал Непомнящий.