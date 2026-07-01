Непомнящий рассказал о "Спартаке"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ян Непомнящий считает, что московскому клубу "Спартак" нужно укрепить позиции в линии атаки и защиты.
- Он отметил, что команде, возможно, нужен новый форвард и хорошая конкуренция на каждой позиции, особенно на позиции крайних защитников.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Московскому клубу "Спартак" для успешного выступления в предстоящем футбольном сезоне нужно укрепить позиции в линии атаки и защиты, заявил РИА Новости двукратный вице-чемпион мира по классическим шахматам, болельщик "красно-белых" Ян Непомнящий.
Москвичи в чемпионате России заняли четвертое место, а в суперфинале Кубка страны по пенальти победили "Краснодар" со счетом 4:3 (основное время – 1:1). Чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) выиграл петербургский "Зенит", "Краснодар" стал вторым, столичный "Локомотив" - третьим.
"Пока сложно говорить про игру "Спартака" при новом главном тренере (Хуане Карлосе Карседо). Но то, что они взяли Кубок России, уже здорово. И в конце сезона команда тоже играла скорее хорошо, чем плохо. Но более глубокие выводы можно будет делать уже после проведения полного сезона. Возможно, в команде будут какие-то кадровые перемены. Но если уже есть высокие результаты, это всегда здорово", - сказал Непомнящий.
Испанец Карседо возглавил команду в начале января нынешнего года.
"Я думаю, что "Спартаку", возможно, нужен форвард в альтернативу (Манфреду) Угальде. Более фактурный, "бигмэн", как говорят в баскетболе. И фактически на каждой позиции в "Спартаке" хотелось бы видеть хорошую конкуренцию. Ситуация с крайними защитниками в команде - это всегда сложная история. И в итоге довольно часто на эту позицию выходит (полузащитник) Роман Зобнин", – добавил собеседник агентства.
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