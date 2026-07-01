Генсек НАТО признал, что альянс достиг предела роста военных расходов

БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Страны НАТО уже приблизились к пределу возможностей по быстрому увеличению оборонных расходов, поскольку дальнейший рост ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами, заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью Financial Times в преддверии саммита альянса в Анкаре 7-8 июля.