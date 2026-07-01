Генсек НАТО признал, что альянс достиг предела роста военных расходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса приближаются к пределу возможностей по быстрому увеличению оборонных расходов.
- Дальнейший рост расходов ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами.
- На саммите в Анкаре НАТО сосредоточится на развитии оборонной промышленности и выполнении обязательств по увеличению военных расходов.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Страны НАТО уже приблизились к пределу возможностей по быстрому увеличению оборонных расходов, поскольку дальнейший рост ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами, заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью Financial Times в преддверии саммита альянса в Анкаре 7-8 июля.
"Мы достигаем максимума возможностей по освоению этих средств (увеличения оборонных расходов до 5% ВВП - ред.). Ведь еще нужно найти персонал для службы, а также закупить продукцию оборонной промышленности", - сказал Рютте.
По его словам, дополнительные 250 миллиардов долларов, которые союзники направили на оборону за последние два года, практически соответствуют нынешним предельным возможностям быстрого наращивания расходов.
Ожидается, что на саммите в Анкаре НАТО сосредоточится на развитии оборонной промышленности и выполнении ранее принятых обязательств по увеличению военных расходов.