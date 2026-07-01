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Генсек НАТО признал, что альянс достиг предела роста военных расходов - РИА Новости, 01.07.2026
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10:31 01.07.2026
Генсек НАТО признал, что альянс достиг предела роста военных расходов

Рютте: НАТО приблизился к пределу возможностей по увеличению военных расходов

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса приближаются к пределу возможностей по быстрому увеличению оборонных расходов.
  • Дальнейший рост расходов ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами.
  • На саммите в Анкаре НАТО сосредоточится на развитии оборонной промышленности и выполнении обязательств по увеличению военных расходов.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Страны НАТО уже приблизились к пределу возможностей по быстрому увеличению оборонных расходов, поскольку дальнейший рост ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами, заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью Financial Times в преддверии саммита альянса в Анкаре 7-8 июля.
"Мы достигаем максимума возможностей по освоению этих средств (увеличения оборонных расходов до 5% ВВП - ред.). Ведь еще нужно найти персонал для службы, а также закупить продукцию оборонной промышленности", - сказал Рютте.
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По его словам, дополнительные 250 миллиардов долларов, которые союзники направили на оборону за последние два года, практически соответствуют нынешним предельным возможностям быстрого наращивания расходов.
Ожидается, что на саммите в Анкаре НАТО сосредоточится на развитии оборонной промышленности и выполнении ранее принятых обязательств по увеличению военных расходов.
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