Набиуллина призвала не пугать термином переохлаждения экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что признаков переохлаждения экономики в российской экономике сейчас не наблюдается.

Она отметила, что доля инвестиций в ВВП выросла, а текущая корректировка инвестиционной активности не является признаком переохлаждения.

Динамика резервов банков свидетельствует об отсутствии переохлаждения экономики.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Переохлаждение экономики не является научным термином и пользоваться им надо аккуратно, при этом присущих ему признаков в российской экономике сейчас не наблюдается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас любят пугать разными эпитетами. Когда говорим "перегрев", никто не спорит, что это когда спрос превышает предложение. Когда говорим "переохлаждение", это значит у вас спроса недостаточно должно быть для тех возможностей, которые есть у предложения, значит должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего, трудовые. Мы это видим? Нет", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ

Набиуллина отметила, что также некоторые говорят, что снижение инвестиционной активности является признаком переохлаждения. При этом в России все же "инвестиционная пауза". Она пояснила, что доля инвестиций в ВВП резко выросла, а сейчас происходит небольшая корректировка. "Но это не есть признак переохлаждения", - добавила Набиуллина.

Наконец, ЦБ также внимательно смотрит на банки, которые для управления рисками создают резервы. При этом текущая динамика резервов говорит, что нет никакого переохлаждения экономики.