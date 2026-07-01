Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны, считает Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки опасно для экономики, так как может привести к скачку инфляции.

Банк России 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.

Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от динамики инфляции и других факторов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки Банка России крайне опасны для экономики: они приведут только к скачку инфляции, и примеры ряда стран это доказывают, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы могли бы провести эксперимент: взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, - я в этом просто уверена, - резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию", - сказала она в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

"Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес была вымощена эта дорога", - добавила Набиуллина

По мнению главы Центробанка, для российской экономики такого рода эксперименты очень опасны.

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.