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Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны, считает Набиуллина - РИА Новости, 01.07.2026
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15:54 01.07.2026
Эксперименты с резким снижением ключевой ставки опасны, считает Набиуллина

Набиуллина: резкое снижение ключевой ставки опасно для экономики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки опасно для экономики, так как может привести к скачку инфляции.
  • Банк России 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
  • Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от динамики инфляции и других факторов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки Банка России крайне опасны для экономики: они приведут только к скачку инфляции, и примеры ряда стран это доказывают, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы могли бы провести эксперимент: взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, - я в этом просто уверена, - резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию", - сказала она в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.
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"Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес была вымощена эта дорога", - добавила Набиуллина.
По мнению главы Центробанка, для российской экономики такого рода эксперименты очень опасны.
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
Регулятор в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
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