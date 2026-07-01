Набиуллина назвала основной ограничитель для экономики России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Набиуллина назвала напряженность на рынке труда главным ограничителем для российской экономики.
- В стране наблюдается огромный разрыв производительности труда между эффективными предприятиями и теми, что стягивают ресурсы с меньшей отдачей.
- Для роста производительности важны инвестиции в технологии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала напряженность на рынке труда главным ограничителем для российской экономики.
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"Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы", — сказала она на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
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Набиуллина отметила, что в стране наблюдается огромный разрыв производительности труда.
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"Есть эффективные предприятия, которые показывают хорошую производительность, но одновременно долгоживущие предприятия, которые на себя стягивают ресурсы с меньшей отдачей. Эксперты показали, что если здесь будет более эффективное распределение этих редких ресурсов, то вклад в производительность очень большой. И в разы даже больше, чем это может быть от инвестиций", — пояснила глава ЦБ.
Она добавила, что для роста производительности труда особенно важны инвестиции в технологии, например в искусственный интеллект и робототехнику. Это поможет стране оставаться конкурентоспособной в долгосрочной перспективе.