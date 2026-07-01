Набиуллина назвала основной ограничитель для экономики России

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"Есть эффективные предприятия, которые показывают хорошую производительность, но одновременно долгоживущие предприятия, которые на себя стягивают ресурсы с меньшей отдачей. Эксперты показали, что если здесь будет более эффективное распределение этих редких ресурсов, то вклад в производительность очень большой. И в разы даже больше, чем это может быть от инвестиций", — пояснила глава ЦБ.