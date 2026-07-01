Краткий пересказ от РИА ИИ Солист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 74 лет.

Смерть наступила 30 июня 2026 года после непродолжительной, но тяжелой болезни.

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Виктор Уиллис, солист американской диско-группы Village People, которую любит президент США Дональд Трамп, скончался в возрасте 74 лет, сообщила группа.

"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, главного солиста Village People. Виктор скончался в понедельник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но тяжелой болезни", - говорится в сообщении в соцсетях музыкального коллектива.

Уиллис скончался за день до своего 75-летия, которое он должен был отпраздновать в среду, 1 июля.