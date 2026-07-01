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Солист группы Village People умер в возрасте 74 лет - РИА Новости, 01.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:16 01.07.2026
Солист группы Village People умер в возрасте 74 лет

Виктор Уиллис умер в возрасте 74 лет

CC BY-SA 3.0 / Hotcop2 / Cолист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис
Cолист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Hotcop2 /
Cолист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 74 лет.
  • Смерть наступила 30 июня 2026 года после непродолжительной, но тяжелой болезни.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Виктор Уиллис, солист американской диско-группы Village People, которую любит президент США Дональд Трамп, скончался в возрасте 74 лет, сообщила группа.
"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, главного солиста Village People. Виктор скончался в понедельник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но тяжелой болезни", - говорится в сообщении в соцсетях музыкального коллектива.
Уиллис скончался за день до своего 75-летия, которое он должен был отпраздновать в среду, 1 июля.
Американский лидер регулярно включает одну из самых известных песен Village People - Y.M.C.A. - на мероприятиях со своим участием и танцует под нее.
 
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