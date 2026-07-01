В Москве отремонтируют асфальт на Загородном шоссе

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на Загородном шоссе на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году отремонтируем Загородное шоссе, расположенное в Донском районе, оно соединяет Малую Тульскую и Большую Черемушкинскую улицы", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в общей сложности предстоит заменить 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.

Бирюков уточнил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.