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В Москве отремонтируют асфальт на Загородном шоссе - РИА Новости, 01.07.2026
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13:15 01.07.2026
В Москве отремонтируют асфальт на Загородном шоссе

На юге Москвы отремонтируют асфальтовое покрытие на Загородном шоссе

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на Загородном шоссе на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году отремонтируем Загородное шоссе, расположенное в Донском районе, оно соединяет Малую Тульскую и Большую Черемушкинскую улицы", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что в общей сложности предстоит заменить 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.
Бирюков уточнил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
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