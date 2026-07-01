В ОП предупредили о схеме мошенничества с подработкой для подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники предлагают подросткам высокие зарплаты за подработку.
- Аферисты приглашают на собеседование и сообщают о необходимости пройти платное обучение.
- Если у соискателей нет денег, злоумышленники предлагают оформить кредит.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники используют схемы с подработкой для подростков, предлагая высокие зарплаты, но в итоге вовлекают их в долговые обязательства, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"В последнее время мошенники ловят на свою удочку подростков, которые ищут подработку летом. Соискателям обещают высокие зарплаты, но в итоге втягивают в сомнительные схемы и загоняют в долги", - сказал Машаров.
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Он отметил, что аферисты приглашают на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение.
"Аферисты приглашают на собеседование, в конце которого сообщают, что нужно пройти обучение, но оно платное и нужно будет оплачивать самостоятельно", - добавил он.
При этом Машаров рассказал, что если у соискателей нет денег, злоумышленники предлагают оформить кредит.
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