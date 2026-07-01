Рейтинг@Mail.ru
В ОП предупредили о схеме мошенничества с подработкой для подростков - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 01.07.2026
В ОП предупредили о схеме мошенничества с подработкой для подростков

Мошенники предлагают подросткам хорошую подработку, но в итоге загоняют в долги

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают подросткам высокие зарплаты за подработку.
  • Аферисты приглашают на собеседование и сообщают о необходимости пройти платное обучение.
  • Если у соискателей нет денег, злоумышленники предлагают оформить кредит.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники используют схемы с подработкой для подростков, предлагая высокие зарплаты, но в итоге вовлекают их в долговые обязательства, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"В последнее время мошенники ловят на свою удочку подростков, которые ищут подработку летом. Соискателям обещают высокие зарплаты, но в итоге втягивают в сомнительные схемы и загоняют в долги", - сказал Машаров.
Игровая клавиатура - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Мошенники предлагают россиянам легкие подработки
16 июня, 03:13
Он отметил, что аферисты приглашают на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение.
"Аферисты приглашают на собеседование, в конце которого сообщают, что нужно пройти обучение, но оно платное и нужно будет оплачивать самостоятельно", - добавил он.
При этом Машаров рассказал, что если у соискателей нет денег, злоумышленники предлагают оформить кредит.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоРоссияЕвгений Машаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала