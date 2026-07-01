В ОП предупредили о схеме мошенничества с подработкой для подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают подросткам высокие зарплаты за подработку.

Аферисты приглашают на собеседование и сообщают о необходимости пройти платное обучение.

Если у соискателей нет денег, злоумышленники предлагают оформить кредит.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники используют схемы с подработкой для подростков, предлагая высокие зарплаты, но в итоге вовлекают их в долговые обязательства, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

"В последнее время мошенники ловят на свою удочку подростков, которые ищут подработку летом. Соискателям обещают высокие зарплаты, но в итоге втягивают в сомнительные схемы и загоняют в долги", - сказал Машаров

Он отметил, что аферисты приглашают на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение.

"Аферисты приглашают на собеседование, в конце которого сообщают, что нужно пройти обучение, но оно платное и нужно будет оплачивать самостоятельно", - добавил он.