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Юрист рассказал, как водителю защититься от пешеходов-подставщиков - РИА Новости, 01.07.2026
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03:34 01.07.2026
Юрист рассказал, как водителю защититься от пешеходов-подставщиков

Свечников посоветовал водителям не передавать деньги пешеходам-подставщикам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пешеходы-автоподставщики могут имитировать наезд, чтобы получить деньги от водителя, используя страх перед уголовной ответственностью.
  • Водителям рекомендуется не передавать деньги и вызывать сотрудников ГИБДД при столкновении с такой ситуацией.
  • Запись с видеорегистратора может помочь доказать факт автоподставы и привлечь мошенников к ответственности.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Водителям, попавшим под воздействие пешеходов-автоподставщиков, следует воздержаться от передачи им денег и вызвать сотрудников ГИБДД, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Свечников.
"Схема работает так. Подставщик выбирает машину, которая медленно едет во дворе или у перехода, и в момент сближения сам бросается на кузов или подставляет ногу под колесо, после чего изображает удар. Дальше он заявляет о наезде, показывает заранее нанесенную ссадину и просит решить вопрос за наличные, а при отказе грозит написать заявление", - рассказал Свечников.
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Юрист отметил, что мошенники надеются на страх жертвы перед уголовной статьей, а также уточнил, что ответственность, согласно УК РФ, наступает только в случае причинения пешеходу тяжкого вреда здоровью. Свечников обратил внимание, что ссадина не считается тяжкой травмой и максимум подпадает под статью 12.24 КоАП "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
"Правило для водителя категоричное - деньги на месте не передаются ни при каких обстоятельствах, ведь наличность подтверждает версию о наезде и открывает дорогу для повторного шантажа", - подчеркнул он.
Как пояснил юрист, сама попытка получить деньги угрозой заявления подпадает под статью 163 УК РФ о вымогательстве, а инсценировка ради выгоды - под статью 159 УК РФ "Мошенничество".
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"Дальше вызывайте ГИБДД и оформляйте все как дорожное происшествие. Уезжать нельзя, иначе наступит ответственность по статье 12.27 КоАП ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Пока ждете инспектора, снимайте на телефон положение машины, отсутствие вмятин и поведение второго участника", - порекомендовал Свечников.
Юрист обратил внимание, что исход спора решает видеорегистратор, так как запись с него показывает момент контакта, а криминалистическая экспертиза определяет, был ли наезд или человек сам бросился на автомобиль.
"Когда обман вскрывается, ложное заявление оборачивается против автора по статье 306 УК РФ о заведомо ложном доносе", - заключил Свечников.
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