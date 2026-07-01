Юрист рассказал, как водителю защититься от пешеходов-подставщиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Пешеходы-автоподставщики могут имитировать наезд, чтобы получить деньги от водителя, используя страх перед уголовной ответственностью.

Водителям рекомендуется не передавать деньги и вызывать сотрудников ГИБДД при столкновении с такой ситуацией.

Запись с видеорегистратора может помочь доказать факт автоподставы и привлечь мошенников к ответственности.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Водителям, попавшим под воздействие пешеходов-автоподставщиков, следует воздержаться от передачи им денег и вызвать сотрудников ГИБДД, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Свечников.

"Схема работает так. Подставщик выбирает машину, которая медленно едет во дворе или у перехода, и в момент сближения сам бросается на кузов или подставляет ногу под колесо, после чего изображает удар. Дальше он заявляет о наезде, показывает заранее нанесенную ссадину и просит решить вопрос за наличные, а при отказе грозит написать заявление", - рассказал Свечников.

Юрист отметил, что мошенники надеются на страх жертвы перед уголовной статьей, а также уточнил, что ответственность, согласно УК РФ , наступает только в случае причинения пешеходу тяжкого вреда здоровью. Свечников обратил внимание, что ссадина не считается тяжкой травмой и максимум подпадает под статью 12.24 КоАП "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

"Правило для водителя категоричное - деньги на месте не передаются ни при каких обстоятельствах, ведь наличность подтверждает версию о наезде и открывает дорогу для повторного шантажа", - подчеркнул он.

Как пояснил юрист, сама попытка получить деньги угрозой заявления подпадает под статью 163 УК РФ о вымогательстве, а инсценировка ради выгоды - под статью 159 УК РФ "Мошенничество".

"Дальше вызывайте ГИБДД и оформляйте все как дорожное происшествие. Уезжать нельзя, иначе наступит ответственность по статье 12.27 КоАП ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Пока ждете инспектора, снимайте на телефон положение машины, отсутствие вмятин и поведение второго участника", - порекомендовал Свечников.

Юрист обратил внимание, что исход спора решает видеорегистратор, так как запись с него показывает момент контакта, а криминалистическая экспертиза определяет, был ли наезд или человек сам бросился на автомобиль.