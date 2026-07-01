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Мишустин поздравил коллектив канала "Россию 24" с юбилеем - РИА Новости, 01.07.2026
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10:25 01.07.2026
Мишустин поздравил коллектив канала "Россию 24" с юбилеем

Мишустин поздравил канал "Россию 24" с 20-летием

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 20-летием.
  • Глава правительства отметил особый стиль канала, его лидирующие позиции среди отечественных средств массовой информации и профессионализм коллектива.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 20-летием, отметив, что сегодня в центре его внимания - ход специальной военной операции и подвиги российских воинов.
Ранее президент России Владимир Путин также поздравил "Россию 24" с юбилеем, указав на объединяющую роль канала для информационного пространства страны.
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"Примите мои искренние поздравления со знаменательной датой... Сегодня в центре вашего внимания - ход специальной военной операции, подвиги наших защитников", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства РФ.
Премьер-министр выделил особый стиль канала, отличающийся оперативностью и объективностью, а также указал на непрерывное вещание, интересный и разнообразный контент, обеспечивающие "России 24" лидирующие позиции среди отечественных средств массовой информации.
Глава правительства подчеркнул, что профессионализм коллектива "России 24" отмечен многими премиями и наградами, вниманием миллионов зрителей разных поколений.
"Желаю всем вам новых успехов, ярких проектов и всего наилучшего", - заключил Мишустин.
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