Мишустин поздравил коллектив канала "Россию 24" с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 20-летием.

Глава правительства отметил особый стиль канала, его лидирующие позиции среди отечественных средств массовой информации и профессионализм коллектива.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 20-летием, отметив, что сегодня в центре его внимания - ход специальной военной операции и подвиги российских воинов.

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил "Россию 24" с юбилеем, указав на объединяющую роль канала для информационного пространства страны.

"Примите мои искренние поздравления со знаменательной датой... Сегодня в центре вашего внимания - ход специальной военной операции, подвиги наших защитников", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства РФ.

Премьер-министр выделил особый стиль канала, отличающийся оперативностью и объективностью, а также указал на непрерывное вещание, интересный и разнообразный контент, обеспечивающие "России 24" лидирующие позиции среди отечественных средств массовой информации.

Глава правительства подчеркнул, что профессионализм коллектива "России 24" отмечен многими премиями и наградами, вниманием миллионов зрителей разных поколений.