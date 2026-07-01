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Набравшие 200 баллов на ЕГЭ смогут получить красивые мобильные номера - РИА Новости, 01.07.2026
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11:14 01.07.2026 (обновлено: 16:44 01.07.2026)
Набравшие 200 баллов на ЕГЭ смогут получить красивые мобильные номера

Минпросвещения: набравшие 200 баллов на ЕГЭ получат красивые мобильные номера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555.
  • Акция по выдаче таких номеров будет действовать в течение всего 2026 года.
  • Особенный номер будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией из трех пятерок, сообщается на официальном сайте Минпросвещения РФ.
"Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ), смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555. Акция будет действовать по инициативе министерства просвещения РФ и продлится в течение всего 2026 года", - говорится в сообщении.
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Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, по предварительным результатам ЕГЭ-2026, 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов – 76, 400 баллов – восемь, а максимальные 500 баллов – один участник.
"Отличные результаты на ЕГЭ – это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин. Достижения этих ребят уже сегодня являются фундаментом для великих свершений завтра", – подчеркнул Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что особенный номер с тремя пятерками будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет.
Оформить сим-карту с "красивым" номером Yota можно в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota, сообщила пресс-служба оператора. Действующим абонентам достаточно зайти в личный кабинет, обратиться в службу поддержки и подтвердить свои высокие баллы. Специалисты оператора помогут подобрать подходящий номер с комбинацией "555".
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