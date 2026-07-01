Набравшие 200 баллов на ЕГЭ смогут получить красивые мобильные номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555.

Акция по выдаче таких номеров будет действовать в течение всего 2026 года.

Особенный номер будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией из трех пятерок, сообщается на официальном сайте Минпросвещения РФ.

"Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ), смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555. Акция будет действовать по инициативе министерства просвещения РФ и продлится в течение всего 2026 года", - говорится в сообщении.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов , по предварительным результатам ЕГЭ-2026, 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов – 76, 400 баллов – восемь, а максимальные 500 баллов – один участник.

"Отличные результаты на ЕГЭ – это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин. Достижения этих ребят уже сегодня являются фундаментом для великих свершений завтра", – подчеркнул Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что особенный номер с тремя пятерками будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет.