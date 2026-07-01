В Германии назвали "ошибкой" пост Мерца о поражении сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц написал пост о поражении сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, за что подвергся критике.

В ведомстве канцлера назвали пост Мерца "ошибкой" и заявили, что он был размещен не в то время.

Мерц опубликовал новый пост, в котором призвал к сплоченности и заявил, что команда "заслуживает поддержки, а не насмешек".

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В ведомстве канцлера назвали "ошибкой" пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поводу поражения сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, сообщило издание В ведомстве канцлера назвали "ошибкой" пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поводу поражения сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Ранее сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Канцлер также выразил гордость за команду. После этого на Мерца обрушилась волна критики и насмешек как со стороны комментаторов, так и со стороны политических оппонентов.

"Не тот твит, не то время, не та кнопка", - заявили в ведомстве федерального канцлера газете Tagesspiegel.

Весь этот инцидент был назван "очень досадным".

После этого Мерц во вторник опубликовал второй пост, так как первый, по словам источников в правительстве, якобы был "размещен по ошибке". Второй пост Мерца уже апеллировал не к "гордости", а призывал к сплоченности в момент поражения. Канцлер заявил, что команда "заслуживает поддержки, а не насмешек".