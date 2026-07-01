В Германии назвали "ошибкой" пост Мерца о поражении сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц написал пост о поражении сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, за что подвергся критике.
- В ведомстве канцлера назвали пост Мерца "ошибкой" и заявили, что он был размещен не в то время.
- Мерц опубликовал новый пост, в котором призвал к сплоченности и заявил, что команда "заслуживает поддержки, а не насмешек".
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В ведомстве канцлера назвали "ошибкой" пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поводу поражения сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на источники.
Ранее сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Канцлер также выразил гордость за команду. После этого на Мерца обрушилась волна критики и насмешек как со стороны комментаторов, так и со стороны политических оппонентов.
"Не тот твит, не то время, не та кнопка", - заявили в ведомстве федерального канцлера газете Tagesspiegel.
Весь этот инцидент был назван "очень досадным".
После этого Мерц во вторник опубликовал второй пост, так как первый, по словам источников в правительстве, якобы был "размещен по ошибке". Второй пост Мерца уже апеллировал не к "гордости", а призывал к сплоченности в момент поражения. Канцлер заявил, что команда "заслуживает поддержки, а не насмешек".
По информации Tagesspiegel, к матчу, который завершился далеко за полночь по немецкому времени, в пресс-службе было подготовлено несколько вариантов реакции канцлера для социальных сетей. Согласно этой версии, ночью вопреки предварительным договоренностям в итоге был опубликован не тот твит.