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Два человека погибли во время празднования победы Мексики над Эквадором - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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13:45 01.07.2026
Два человека погибли во время празднования победы Мексики над Эквадором

Два человека погибли от удушья на праздновании победы сборной Мексики на ЧМ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Мексики
Болельщики сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли от удушья во время празднований победы сборной Мексики над Эквадором.
  • Личности жертв установили на месте происшествия, им оказали срочную медицинскую помощь, но они скончались.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Два человека погибли от удушья во время празднований победы сборной Мексики над Эквадором на чемпионате мира по футболу, пишет газета Jornada со ссылкой на секретариат здравоохранения Мехико.
"Секретариат здравоохранения столицы подтвердил смерть 44-летнего мужчины и 19-летней девушки от удушья во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором", - сказано в публикации.
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Jornada уточняет, что личности жертв были установлены на месте происшествия.
"Пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь, но они скончались", - сообщается в материале.
Сборная Мексики впервые с 1986 года смогла преодолеть первый раунд плей-офф чемпионата мира. Тогда, на домашнем мундиале, команда дошла до четвертьфинала. В следующем раунде мексиканцы сыграют с победителем матча между сборными Англии и ДР Конго, который состоится в среду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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