Сборная Мексики и команда Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу

© AP Photo / Ricardo Mazalan Сборная Мексики и команда Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу

Сборная Мексики обыграла эквадорцев и вышла в 1/8 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Мексики обыграла команду Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.

Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, а защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье получил красную карточку на пятой добавленной к основному времени минуте.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сборная Мексики обыграла команду Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча в Мехико завершилась со счетом 2:0. Голы забили Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31). На пятой добавленной к основному времени минуте защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье получил красную карточку за то, что прикрыл рот рукой во время разговора с соперником.

Мексиканский защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес вышел на поле с капитанской повязкой и провел весь матч. Полузащитник столичного "Динамо" Луис Чавес остался на скамейке запасных.

Матч изначально должен был начаться в 4:00 мск, однако был отложен на час из-за неблагоприятных погодных условий.

Сборная Мексики впервые с 1986 года смогла преодолеть первый раунд плей-офф чемпионата мира. Тогда, на домашнем мундиале, команда дошла до четвертьфинала. В следующем раунде мексиканцы сыграют с победителем матча между сборными Англии и ДР Конго, который состоится в среду.