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Сборная Мексики обыграла эквадорцев и вышла в 1/8 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
07:22 01.07.2026 (обновлено: 07:39 01.07.2026)
Сборная Мексики обыграла эквадорцев и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Мексики обыграла команду Эквадора и вышла в 1/8 финала ЧМ

© AP Photo / Ricardo MazalanСборная Мексики и команда Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу
Сборная Мексики и команда Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Ricardo Mazalan
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Мексики обыграла команду Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.
  • Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, а защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье получил красную карточку на пятой добавленной к основному времени минуте.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сборная Мексики обыграла команду Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Встреча в Мехико завершилась со счетом 2:0. Голы забили Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31). На пятой добавленной к основному времени минуте защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье получил красную карточку за то, что прикрыл рот рукой во время разговора с соперником.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Мексика
2 : 0
Эквадор
22‎’‎ • Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
31‎’‎ • Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мексиканский защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес вышел на поле с капитанской повязкой и провел весь матч. Полузащитник столичного "Динамо" Луис Чавес остался на скамейке запасных.
Матч изначально должен был начаться в 4:00 мск, однако был отложен на час из-за неблагоприятных погодных условий.
Сборная Мексики впервые с 1986 года смогла преодолеть первый раунд плей-офф чемпионата мира. Тогда, на домашнем мундиале, команда дошла до четвертьфинала. В следующем раунде мексиканцы сыграют с победителем матча между сборными Англии и ДР Конго, который состоится в среду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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