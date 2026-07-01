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В Сочи ампутировали лапу раненому медвежонку Арбузику из-за травмы - РИА Новости, 01.07.2026
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14:54 01.07.2026
В Сочи ампутировали лапу раненому медвежонку Арбузику из-за травмы

В Сочи ампутировали лапу раненому медвежонку Арбузику, чтобы сохранить жизнь

© Фото : Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА/TelegramМедвежонок Арбузик
Медвежонок Арбузик - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА/Telegram
Медвежонок Арбузик
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Раненому медвежонку Арбузику из Сочи ампутировали лапу.
  • Старый открытый перелом и образовавшаяся рана были угрожающим жизни источником инфекции в организме животного.
СОЧИ, 1 июл – РИА Новости. Раненому медвежонку Арбузику из Сочи ампутировали лапу, поскольку старый открытый перелом и образовавшаяся рана были угрожающим жизни источником инфекции в организме животного, сообщает парк львов "Земля Прайда".
Маленького медвежонка, раненого и нуждающегося в помощи, обнаружили на минувшей неделе сотрудники Вневедомственной охраны Минтранса России. Животное забрали сотрудники парка львов, чтобы отвезти его на лечение в Москву.
"Мишутка Арбузик смог доехать до наших врачей, но в целях сохранения его жизни, лапку было необходимо ампутировать: старый, открытый перелом, гниющая раневая поверхность были источником инфекции в организме, и сохранение лапы было (равно - ред.) гибели", - говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.
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