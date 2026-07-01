В Сочи ампутировали лапу раненому медвежонку Арбузику из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Раненому медвежонку Арбузику из Сочи ампутировали лапу.
- Старый открытый перелом и образовавшаяся рана были угрожающим жизни источником инфекции в организме животного.
СОЧИ, 1 июл – РИА Новости. Раненому медвежонку Арбузику из Сочи ампутировали лапу, поскольку старый открытый перелом и образовавшаяся рана были угрожающим жизни источником инфекции в организме животного, сообщает парк львов "Земля Прайда".
"Мишутка Арбузик смог доехать до наших врачей, но в целях сохранения его жизни, лапку было необходимо ампутировать: старый, открытый перелом, гниющая раневая поверхность были источником инфекции в организме, и сохранение лапы было (равно - ред.) гибели", - говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.