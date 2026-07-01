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Работа в команде Путина дает возможность самореализации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.07.2026
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17:13 01.07.2026
Работа в команде Путина дает возможность самореализации, заявила Матвиенко

Матвиенко: работа в команде Путина дает возможность самореализации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что работа в команде Владимира Путина дает возможность самореализации.
  • Она отметила, что с первого дня работает в команде Путина.
  • Матвиенко добавила, что замечательные наставники встречались ей и в СССР, и в 1990-е годы, и в нынешней России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работа в команде президента России Владимира Путина дает возможность самореализации, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я с первого дня работаю в команде нашего президента Владимира Владимировича Путина. И поверьте, я очень горжусь, что мне выпала такая судьба, потому что это возможность реализовать себя", - сказала политик на встрече с участниками проекта "Поезд Памяти".
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Матвиенко также отметила, что она счастливый человек, потому что у нее были потрясающие учителя.
"Вот так сложилась моя жизнь. Знаете, я не буду сейчас называть фамилии, чтобы никого не забыть и никого не обидеть. Но это такая уникальная школа", - сказала сенатор.
Она отметила, что замечательные наставники встречались ей и в СССР, и в непростые 1990-е годы, и в нынешней России.
"Я их помню, ценю", - подчеркнула Матвиенко.
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