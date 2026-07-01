Работа в команде Путина дает возможность самореализации, заявила Матвиенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что работа в команде Владимира Путина дает возможность самореализации.
- Она отметила, что с первого дня работает в команде Путина.
- Матвиенко добавила, что замечательные наставники встречались ей и в СССР, и в 1990-е годы, и в нынешней России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работа в команде президента России Владимира Путина дает возможность самореализации, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я с первого дня работаю в команде нашего президента Владимира Владимировича Путина. И поверьте, я очень горжусь, что мне выпала такая судьба, потому что это возможность реализовать себя", - сказала политик на встрече с участниками проекта "Поезд Памяти".
Матвиенко также отметила, что она счастливый человек, потому что у нее были потрясающие учителя.
"Вот так сложилась моя жизнь. Знаете, я не буду сейчас называть фамилии, чтобы никого не забыть и никого не обидеть. Но это такая уникальная школа", - сказала сенатор.
Она отметила, что замечательные наставники встречались ей и в СССР, и в непростые 1990-е годы, и в нынешней России.
"Я их помню, ценю", - подчеркнула Матвиенко.