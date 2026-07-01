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Власти задумались о мерах поддержки экспорта через маркетплейсы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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11:24 01.07.2026
Власти задумались о мерах поддержки экспорта через маркетплейсы, пишут СМИ

"Коммерсант": власти РФ задумались о мерах поддержки экспорта через маркетплейсы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские власти обсуждают меры поддержки экспорта через маркетплейсы.
  • В числе возможных мер — зонтичные закупки с последующим выходом на зарубежные платформы через единого оператора.
  • Единый институциональный оператор сможет консолидировать пробные партии товаров малых и средних предприятий, взяв на себя юридическое, логистическое сопровождение и работу с претензиями.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские власти обсуждают меры поддержки экспорта через маркетплейсы, в числе возможных - зонтичные закупки с последующим выходом на зарубежные платформы через единого оператора, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Федеральные власти задумались о мерах поддержки экспорта российской продукции через маркетплейсы. В числе предложений - зонтичные закупки такой продукции и ее вывод на зарубежные платформы через единого оператора, развитие логистической инфраструктуры для селлеров и продвижение концепции made in Russia", - пишет газета.
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Отмечается, что согласно рекомендациям Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), единый институциональный оператор сможет консолидировать пробные партии товаров малых и средних предприятий, взяв на себя юридическое, логистическое сопровождение и работу с претензиями. Это позволит снять с бизнеса избыточную нагрузку при выходе на иностранные рынки.
Также подчеркивается, что инициатива базируется на стремительном росте цифровых платформ в качестве наиболее удобного канала для вывода продукции на внешний рынок.
"Согласно Минэкономики, в 2025 году экспорт через маркетплейсы год к году вырос на 40%. Российские платформы сейчас работают в 13 странах. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов оценивает экспорт через них в 2025 году в 800 миллиардов рублей. Рост год к году - в 20%", - приводятся данные в материале.
Тем не менее эксперты указывают, что доля таких поставок вряд ли превышает несколько процентов от общего товарооборота российских маркетплейсов, а основным барьером остаются высокие пошлины (до 50% в Китае) и неадаптированная система фитосанитарного контроля для В2С-отправок.
Помимо закупок, ВАВТ предлагает развивать экспортную логистическую и цифровую инфраструктуру, включая создание фулфилмент-хабов, бондовых и таможенных складов, центров консолидации партий, доставки "последней мили". По мнению экспертов, такие инструменты должны облегчить российским производителям выполнение требований конкретного рынка: сертификации, маркировки и прочего.
В то же время аналитики предупреждают, что без ценового преимущества перед китайскими производителями серьезного прорыва не случится, хотя продукция химпрома и товары для ремонта уже показывают высокий спрос за рубежом.
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